Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Силосные башни рухнули в порту Бейрута

    5 Августа 2022 04:10

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Две силосные башни рухнули в Бейруте перед акцией в память о взрыве в порту ливанской столицы, который произошел ровно два года назад. Как сообщили местные власти, пострадавших нет благодаря своевременно принятым мерам безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Обрушение было ожидаемым после того, как 31 июля рухнули три части бетонных конструкций, где ранее произошло воспламенение оставшейся на дне зерновой массы.

    Чтобы отметить вторую годовщину трагедии, тысячи людей собрались на эстакаде напротив порта с национальными флагами и фотографиями погибших.

    Участники митинга и марша памяти по улицам города потребовали привлечь к ответственности виновников катастрофы. Многие ливанцы считают, что власти не продвинулись вперед в расследовании преступления, к которому, по их убеждению, привела коррупция и пренебрежение служебными обязанностями.

    Из-за взрыва хранившейся на складе в порту аммиачной селитры, мощность которого составила полторы тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, были уничтожены тысячи домов. Погибли 280 человек. Более трехсот тысяч человек лишились крова.

    Фото: АО «ТВ Центр»
    #Происшествия #Ближний Восток #Видео #Мировые новости #Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Банк Англии резко повысил ставку
    Продажи электрообогревателей увеличились в Германии
    Рост тарифов на воду ожидается в Бельгии
    Третья волна жары началась во Франции и Испании
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области