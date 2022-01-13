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    Сила в единстве – Сбер оказывает помощь в восстановлении Алматы

    13 Января 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этот непростой период любая помощь и поддержка будут очень кстати для восстановления Алматы и возвращения города к привычной жизни. Усилиями каждого из нас мы преодолеем это испытание, и вместе сможем улучшить нашу жизнь. Наша сила - в единстве. Сбер выделил 550 миллионов тенге в помощь городу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    12 января в дар Алматы были переданы 10 новых реанимобилей, которые придутся как нельзя кстати городу, где в результате недавних событий было уничтожено несколько машин скорой помощи. Современные реанимобили оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, включая дефибрилляторы, полную систему мониторинга сердечного ритма, пульсоксиметры, портативные аппараты вентиляции легких и кислородные баллоны. Также Банком будут отремонтированы и вновь введены в строй здания Национальной библиотеки и Центрального государственного музея республики.

    Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, подчеркнул, что город постепенно возвращается к прежней жизни и восстанавливается после пережитого.

    «Мы еще раз убедились, что казахстанцы в сложные времена становятся сплоченными и действуют как единый кулак. Благодарю алматинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете», - сказал Б. Сагинтаев.

    Аким города также с благодарностью отметил участие крупного бизнеса и фининститутов в восстановлении пострадавших сфер жизнедеятельности, в том числе здравоохранения.

    «Алматы переживает непростые времена. Главная общая цель сейчас – скорее вернуть нашему родному городу прежний облик. И мы бы хотели внести свою лепту в это важное дело. Сегодня мы передаем акимату Алматы 10 машин скорой помощи, оснащенных передовым медицинским оборудованием. Также решили восстановить своими силами Национальную библиотеку и Центральный государственный музей РК.

    Я уверен, что общими усилиями мы не только быстро восстановим все повреждения, но и станем еще сильнее» - прокомментировал Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

    На сегодняшний день отделения и банкоматы Сбер Банка работают в штатном режиме во всех регионах страны. Клиентам доступны все услуги, включая кредитование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Банки Алматы ЧП-2022 Алматинская трагедия
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