Сила в единстве: до двух тысяч порций еды готовят и раздают каждый день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы активно реализуются добровольческие инициативы, благотворительные акции в помощь военнослужащим, сотрудникам коммунальной службы и всем, кто задействован в ликвидации последствий беспорядков. Социальный дом «Rahym» на протяжении 10 дней готовят и раздают горячую еду для всех работников служб и силовых структур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель общественного фонда «Социальный дом «Rahym» Бибинур Шералиева рассказала, что начиная с 6 января каждый день готовят почти 2000 порций еды.

«Жители города Алматы, поддержав инициативу через блогеров, все масштабно организовали. В первую очередь, это народная сила. Мы начали организовывать акцию 6 января. Сама я тогда приготовила макароны с тушенкой, что составило 130 порций. Обратилась к блогеру с просьбой посодействовать по приобретению пластиковой посуды. В целом, занимаюсь такой работой на протяжении трех лет. Хотела, чтобы эта инициатива стала масштабной акцией, пока идет восстановление города, чтобы мы ежедневно могли давать горячую еду. Мы начали обращаться к жителям города Алматы. В течение одного дня мы могли уже приготовить до 2000 порций в социальном доме. Взяли большие казаны, продукты. Население начало помогать: к примеру, они чистили картошку, лук, морковь у себя дома. На собранные общие деньги купили корову. Мы работаем с 6 числа, ровно 10 дней. В течение десяти дней больше 12 тысяч порций, к примеру мы вчера приготовили 1680 порций», - рассказала корреспонденту агентства «Казинформ» Бибинур Шералиева.

Руководитель социального дома уточнила, что горячую еду раздают военнослужащим Национальной гвардии, военным внутреннего эшелона, спецназа, сотрудникам Бостандыкского, Медеуского РОВД, работникам коммунальных служб города, волонтерам, также студентам, которые остались в Алматы и не могли выехать вовремя.

«Помимо этого привлекли спонсоров, чтобы мы вместе с едой могли подать и напитки. Неравнодушные жители города помогают, благодаря жителям Алматы. Мы начали, а блогеры и народ поддержали нашу инициативу. Наша сила - в единстве и жители помогают в этом», - подчеркнула руководитель ОФ «Социальный дом «Rahym» Бибинур Шералиева.

По словам руководителя социального дома, акцию намерены продолжить до восстановления города.

Напомним, волонтеры на сегодняшний день помогают в расчистке здания сгоревшего акимата Алматы.