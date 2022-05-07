Сильный шквальный ветер поднялся в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В последние дни в столице Азербайджана наблюдается неустойчивая погода, вызванная сильным шквальным северо-западным ветром и интенсивными осадками, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Из-за непогоды пострадала собственность горожан. Так, сильный ветер вырвал с корнем и повалил огромное дерево на автомобили в Баку. В результате чего припаркованные у обочины машины получили серьезные повреждения. К счастью каких-либо сообщений о пострадавших людях на настоящий момент не поступало.
По словам начальника Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, сейчас продолжается процесс максимального развития циклона.
Главный синоптик страны предупредили, что в связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных районах - кратковременные наводнения и селевые потоки.