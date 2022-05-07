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    Сильный шквальный ветер поднялся в Баку

    7 Мая 2022, 09:41

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В последние дни в столице Азербайджана наблюдается неустойчивая погода, вызванная сильным шквальным северо-западным ветром и интенсивными осадками, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за непогоды пострадала собственность горожан. Так, сильный ветер вырвал с корнем и повалил огромное дерево на автомобили в Баку. В результате чего припаркованные у обочины машины получили серьезные повреждения. К счастью каких-либо сообщений о пострадавших людях на настоящий момент не поступало.

    Внезапное ухудшение погодных условий синоптики связывают с циклоном на юге Турции, который постепенно движется на восток и начинает углубляться.

    По словам начальника Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, сейчас продолжается процесс максимального развития циклона.

    «Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 25-30 метров в секунду. Неустойчивая погода и сильный ветер будут наблюдаться на территории страны в ближайшие два дня, а с 8 мая ветер постепенно начнет стихать», - добавила она.

    Умайра Тагиева отметила, что до конца первой декады мая в Азербайджане сохранится дождливая погода, ожидаются грозы, с перерывами будут идти дожди, местами - интенсивные ливни, град, в высокогорных районах - снег.

    Главный синоптик страны предупредили, что в связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных районах - кратковременные наводнения и селевые потоки.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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