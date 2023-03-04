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    Сильный пожар произошел в Джакарте: 17 человек погибли

    4 Марта 2023, 11:43

    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли в результате сильного пожара в пятницу на станции хранения топлива, принадлежащей государственной энергетической компании Индонезии Pertamina в Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По словам сотрудника местной пожарной части, двое из погибших были детьми. Еще 50 человек получили ранения, в том числе один ребенок.

    Пожар, начавшийся после 20:00 по местному времени, уничтожил несколько домов.

    Представитель компании Pertamina сообщил поздно вечером в пятницу, что пожар удалось потушить около 22:30 по местному времени.

    После этого можно было видеть всполохи пламени на нескольких домах в районе пожара.

    Большинство пострадавших получили ожоги. Правительство Индонезии покроет все расходы на лечение, заявил исполняющий обязанности губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно.

    Агентство Джакарты по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что местных жителей эвакуировали в близлежащие мечети.

    Сисванди, 21-летний местный житель, рассказал, что во время пожара царил хаос. Обожженные и раненые жители покидали место пожара в панике.

    В своем заявлении Компания Pertamina сообщила, что причина пожара все еще расследуется и что эвакуация продолжается.

    По данным министерства энергетики страны, станция хранения топлива, на которой произошел пожар, имеет мощность более 300 000 килолитров.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индонезия Мировые новости
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