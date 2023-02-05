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    Сильные осадки ожидаются 5 февраля на юге Казахстана

    5 Февраля 2023, 01:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 5 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В регионах ожидаются осадки, на юге временами сильные (дождь, снег), усиление ветра, гололед, туман.

    В горных районах Туркестанской области, днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

    Ранее синоптики предупредили о штормовой погоде в девяти регионах Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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