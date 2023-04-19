Сильные магнитные бури почувствуют земляне до конца апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В третьей декаде апреля ожидаются сильные магнитные бури, прогноз геоударов опубликован на сайте «Мой календарь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно календарю, в котором прописано время магнитных бурь и их сила не только по дням, но и часам, в период с 19 по 21 апреля возможны магнитные возмущения, особенно 21 апреля. Сила геоудара в этот день будет составлять 5 баллов из 8 возможных.

25 и 26 апреля будут умеренные магнитные бури, а вот 27 апреля ожидается очередной мощный геоудар в 5 баллов.

28-29 апреля ожидаются магнитные бури в 4 балла, и в последний день апреля, 30 числа, вновь сильная буря в 5 баллов.

Люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, особенно метеозависимые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, избыточным весом.

Медики советуют следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы минимизировать их негативное воздействие на организм человека. Необходимо не переутомляться, найти время для прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу и хорошо высыпаться, людям с хроническими болезнями запастись необходимыми медикаментами.

Как известно, геомагнитные бури - возмущение магнитного поля Земли вследствие вспышек на Солнце и высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.



