Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сильные магнитные бури почувствуют земляне до конца апреля

    19 Апреля 2023, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В третьей декаде апреля ожидаются сильные магнитные бури, прогноз геоударов опубликован на сайте «Мой календарь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно календарю, в котором прописано время магнитных бурь и их сила не только по дням, но и часам, в период с 19 по 21 апреля возможны магнитные возмущения, особенно 21 апреля. Сила геоудара в этот день будет составлять 5 баллов из 8 возможных.

    25 и 26 апреля будут умеренные магнитные бури, а вот 27 апреля ожидается очередной мощный геоудар в 5 баллов.

    28-29 апреля ожидаются магнитные бури в 4 балла, и в последний день апреля, 30 числа, вновь сильная буря в 5 баллов.

    Люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, особенно метеозависимые и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, избыточным весом.

    Медики советуют следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы минимизировать их негативное воздействие на организм человека. Необходимо не переутомляться, найти время для прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу и хорошо высыпаться, людям с хроническими болезнями запастись необходимыми медикаментами.

    Как известно, геомагнитные бури - возмущение магнитного поля Земли вследствие вспышек на Солнце и высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Здравоохранение Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров