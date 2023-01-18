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    Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года

    18 Января 2023, 00:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первые две декады января 2023 года завершаются в достаточно спокойной геомагнитной обстановке. Но до конца первого месяца года землян ожидают три сильные магнитные бури, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, магнитные бури это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье людей. Особенно метеозависимых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, избыточным весом.

    Для того, чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, погодный сайт Gismeteo публикует прогноз магнитных бурь на январь 2023 года.

    Как видно из таблицы, двухдневная магнитная буря ожидается очень скоро: в четверг, 19 января и в пятницу, 20 января. Она будет достаточно серьезной по мощности. Затем еще одна буря прогнозируется в конце месяца – 26 и 27 января 2023 года.

    Медики предупреждают, что симптомами влияния магнитных бурь являются

    головная боль, пониженное или повышенное давление, головокружение, боль в сердце, сильная слабость, боль в глазах, бессонница, обострение хронических заболеваний.

    Чтобы защитить себя от негативного влияния бури, рекомендуется ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, обеспечить полноценный сон и придерживаться здорового питания и пить больше воды. А людям с хроническими заболеваниями запастись необходимыми медикаментами.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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