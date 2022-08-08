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    • Сильные дожди ожидаются на севере и юге Казахстана 8 августа

    8 Августа 2022 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов в южной половине и на севере Казахстана пройдут дожди, днем на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы - градом и шквалом. На остальной части РК погода преимущественно без осадков. На юге республики днем ожидается пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской, днем на востоке Акмолинской, в горных районах Жамбылской, Туркестанской областей ожидается сильный дождь.

    Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, в Атырауской области сохраняется сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
    #Казгидромет #Погода
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