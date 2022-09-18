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    Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Тайване

    18 Сентября 2022, 13:44

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в воскресенье на Тайване. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в 14:44 часов по местному времени на острове Тайвань. Эпицентр находился в уезде Хуалинь. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Как ранее сообщалось, в субботу вечером в уезде Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,5. По состоянию на воскресенье 13:22 ч по местному времени, метеорологическое агентство Тайваня, после главного подземного толчка, зафиксировало более 60 афтершоков.

    По информации агентства «Синьхуа», подземные толчки, произошедшие в субботу, привели к отключениям электроэнергии в некоторых жилых районах уезда. В городе Гаосюн полностью приостановили работу метрополитена.


    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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