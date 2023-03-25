Сильнейших шахматистов определили среди воспитанников движения «Жас сарбаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил при поддержке Казахстанской федерации шахмат состоялся первый республиканский турнир по шахматам среди воспитанников движения «Жас сарбаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В интеллектуальном состязании Jas Sarbaz Chess Cup приняли участие более тридцати юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет из всех областей и городов республиканского значения. Соревнования прошли в формате быстрых шахмат по швейцарской системе.

Поздравили ребят с окончанием турнира начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов, заместитель начальника Национального университета обороны – начальник факультета академии Генерального штаба Вооруженных сил Абай Тасбулатов, ветеран Службы государственной охраны Бакытгуль Баетова, председатель детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев и председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

«Шахматы развивают ум, творческие способности, учат быстро принимать решения. На тех, кто занимается этим видом спорта, обращают внимание при поступлении в вузы. Современное общество нуждается в интеллектуально развитых, глубоко мыслящих людях. И вы как раз относитесь к этой когорте», – подчеркнул на церемонии награждения Абай Тасбулатов.

По результатам семи туров чемпионом спортивно-интеллектуального состязания среди юношей стал Едиге Рахат из Астаны. Серебряным призером – Алисат Касенов из Акмолинской области, бронзовым – Бейбарыс Бекбол из Актюбинской области.

У девушек золотой медали удостоилась Анастасия Перейма из Астаны, серебряной – Айганым Камбарова из Карагандинской области, бронзовой – Дилнозахон Мусаходжаева из Шымкента.

Специальной номинации «За упорство и волю к победе» была отмечена Дана Турсынбаева из города Семея.

Победителям и призерам состязаний вручили медали, дипломы и подарки.