Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Турции: что известно на данный момент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Землетрясение, сила которого, по некоторым данным, достигала 7,8 баллов произошло сегодня на юго-востоке Турции и ощущалось почти в 10 провинциях страны. Погибло, по меньшей мере, 912 человек, более 5 тысяч раненых. Землетрясение ощущались и за пределами Турции. Также много жертв и в соседней Сирии, к этому часу сообщается о 237 погибших. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы и количество жертв может возрасти. Власти Турции обратились за международной помощью. О том, что происходит в Турции и Сирии, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Где находился очаг землетрясения

По информации турецких сейсмологов, подземные толчки магнитудой 7,4 ощущались во многих регионах Турции ранним утром 6 февраля.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Пазарджик, два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 зафиксированы в Газиантепе на юго-востоке Турции.

Другие источники сообщают, что магнитуда землетрясения вблизи Газиантепа было силой в 7,8 баллов.

Землетрясение было настолько сильным, что ощущалось не только на юго-востоке и восточной части Турции, но и на Кипре, в Ливане, Сирии, Иордании, Ираке и Египте.

Согласно общей шкале интенсивности землетрясений, которую использую в мире, при землетрясении в 7 баллов («очень сильное» - прим. ред.) наблюдается значительное повреждение зданий, такие как трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых труб. Кроме того, при такой силе землетрясения, происходят также трещины в сырых грунтах.

При 8 баллах землетрясение квалифицируется как «разрушительное», наблюдается разрушение зданий, большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Также оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор.

Согласно сайту управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Турции (AFAD), землетрясение произошло в 4:17 утра в районе Пазарджик Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине 7 км. Другие источники сообщают о том, что очаг залегал на глубине 17,9 км.

AFAD также сообщил, что в 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.

Какие регионы Турции пострадали больше всего

Подземные толчки в Кахраманмараша ощущались в других провинциях на востоке и юго-востоке страны.

Оно ощущалось в Газиантепе, Малатье, Батмане, Бингёле, Элазыге, Килисе, Диярбакыре, Мардине, Сиирте, Ширнаке, Ване, Муше, Битлисе, Хаккари, Адане, Османие и Хатае, а также в Кахраманмараше. Жители этих провинций покинули здания.

В центрах городов образовались длинные очереди из автомобилей.

Некоторые здания были разрушены в Кахраманмараше, Килисе, Диярбакыре, Адане, Османие, Газиантепе, Малатье и Хатае.

Обрушились жилые здания и торговые центры.

После землетрясения в ряде районов на предприятиях и в офисах возник пожар. К местам возгорания были направлены пожарные расчеты. Жители пытаются согреться на улицах, разжигая костры.

Кроме того, после землетрясений было зафиксировано 32 афтершока. Афтершок – это повторный толчок, происходящий после основного или меньший по сравнению с ним. Магнитуда самого сильного афтершока составила 6,6.

Толчки ощущались в турецких провинциях Хатай, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана, а также Египте, Ливане, Сирии и Ираке.

После землетрясений власти Турции сразу же приступили к поисково-спасательным работам. В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.

Созданы кризисные бюро при координации губернаторов в провинциях региона.

В администрации губернатора Кахраманмараша сформирован кризисный центр.

Фото: aa.com.tr

Трагедия унесла жизни более 900 человек

На 11 утра 6 февраля сообщалось о том, что по меньшей мере 76 человек погибли в Турции, 440 человек пострадало.

Ранее сообщалось о 23 погибших и 420 пострадавших в провинции Малатья, 6 погибших и 79 пострадавших в провинции Диярбакыр.

Также губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщал о 15 погибших и 30 пострадавших.

В 14:00 власти Турции сообщили о том, что число жертв достигло 284 человек. Ранения получили 2323 человек.

Фото: aa.com.tr

А к вечеру 6 февраля Президент Турции Реджеп Тайип

Эрдоган сообщил о 912 погибших в результате землетрясения и 5385 раненых.

От землетрясения в Турции пострадали и жители других стран.

По последним данным известно, что в подконтрольных правительству районах Сирии количество погибших достигло 237 человек, 639 раненых. Власти Сирии сообщают об обрушении жилых домов и наличии пострадавших под завалами, что привело к десяткам смертей и сотням раненых.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото: Sertac Kayar / Reuters



Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

«По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики», - говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

По данным Министерства иностранных дел РК, информации о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Турции не поступала.

Фото: BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images

Пока готовился материал пришло сообщение о том, что новое землетрясение магнитудой 7,8 балла зафиксировано в центральной части Турции. Оно ощущалось также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

К слову, Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Самое мощное по количеству жертв землетрясение произошло в 1999 году в районе Измита на северо-западе страны. Тогда погибло более 17 тысяч человек. Однако по силе толчков это землетрясение самое сильное за последние 100 лет.





Главное фото:aa.com.tr



