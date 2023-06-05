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    Сильная жара сохранится в Казахстане 6 – 8 июня

    5 Июня 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 6 - 8 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, 6 июня на западе, 7 - 8 июня на северо-западе, 8 июня на севере страны сильные дожди, град. Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков. В дневные часы очень сильная жара сохранится 6 - 7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С. 8 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22+30°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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