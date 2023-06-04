Сильная жара ожидается на большей части Казахстана 4 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Западно-Казахстанской области – град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе Акмолинской, в южной половине Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской областей ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, юге Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.



