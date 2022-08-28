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    Сильная жара ожидается 28 августа на западе Казахстана

    28 Августа 2022 00:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части РК будет определять обширный антициклон, с чем ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-западе, севере, в центре, на востоке, в горных районах юго-востока страны атмосферные фронты обусловят выпадение дождя, грозы. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.
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