Сигареты на 2,4 млрд тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стоимость изъятой партии электронных сигарет составила 2,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

«Пограничная служба КНБ совместно с сотрудниками департамента государственных доходов на автомобильном пункте пропуска «Достык» в ходе пограничного контроля задержали троих граждан Казахстана, которые пытались на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов. Предварительная стоимость изъятого товара составляет 2,4 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанных вместе с грузом передали в территориальное подразделение департамента экономических расследований Минфина РК для дальнейшего разбирательства.