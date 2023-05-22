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    Сигареты на 2,4 млрд тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан

    22 Мая 2023, 20:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стоимость изъятой партии электронных сигарет составила 2,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

    «Пограничная служба КНБ совместно с сотрудниками департамента государственных доходов на автомобильном пункте пропуска «Достык» в ходе пограничного контроля задержали троих граждан Казахстана, которые пытались на грузовых автомашинах ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов. Предварительная стоимость изъятого товара составляет 2,4 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Задержанных вместе с грузом передали в территориальное подразделение департамента экономических расследований Минфина РК для дальнейшего разбирательства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ Граница
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