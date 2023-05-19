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    Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличит производственный потенциал до 12 млн тонн в год

    19 Мая 2023, 11:18

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В рамках наращивания экспорта нашей нефти мы планируем повысить пропускную способность нефтепровода «Казахстан – Китай». На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов «Атырау – Кенкияк», «Кенкияк – Кумколь», - Президент РК.

    В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы.

    «В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Надеемся на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Нефть Международная деятельность РК
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