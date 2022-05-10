Шымкентские пожарные спасли двоих детей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Игра с огнем в подвале недостроенного здания стала причиной пожара в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 10 мая 2022 года в 18:45 на пульт шымкентской службы спасения «112» поступило сообщение о пожаре в подвале недостроенного здания, расположенного по улице Р. Кабылбекова, 25.

«В подвале двое детей 2011 и 2012 годов рождения играли с огнем, в результате чего возник пожар. Дети не смогли самостоятельно выбраться на улицу. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники специализированного отряда», - сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента.

С задыхающимися и испуганными детьми спасатели постоянно держали связь и инструктировали о порядке действий.

«Дети с помощью одежды защитили дыхательные пути от дыма. Добравшись до места пожара, начальник караула специализированного отряда Р. Письменский, старшие пожарные Б. Сихымбаев, Б. Лескен, старший мастер ГДЗС У. Куантай быстро вошли в задымленный подвал, своевременно подключили детей к специальным дыхательным аппаратам, вывели в безопасное место и передали сотрудникам филиала Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, пожарные спасли жизнь двум детям. В подвале горел мусор на площади 6 кв. м. Пожар локализован в 19:12, полностью потушен в 19:31. В тушении пожара задействовано три единицы техники, 13 человек личного состава, сотрудники филиала Центра медицины катастроф.



