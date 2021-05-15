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    Шымкентские полицейские нашли пропавшую 6-летнюю девочку

    15 Мая 2021, 23:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 15 мая в Управление полиции Каратауского района обратилась 35-летняя жительница с заявлением о том, что примерно 18:15 часов ее 6-летняя дочь вышла из дома и пропала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Шымкент.

    По тревоге начальника Департамента полиции города Шымкента генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова весь личный состав департамента был задействован в розыскных мероприятиях в поисках 6-летней девочки. Также были задействованы служебные собаки кинологической службы.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий 15 мая 2021 года в 19:35 часов сотрудники Полка патрульной полиции благополучно нашли пропавшую девочку в соседнем доме и доставили ее домой к родителям.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Шымкент
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