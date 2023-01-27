Шымкент должен стать транспортно-логистическим хабом Центральной Азии - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки в Шымкент Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом развития регионального торгово-логистического хаба, а также с деятельностью ряда крупных производственных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Правительства Республики Казахстан.

Так, глава Правительства посетил современный многофункциональный торгово-логистический центр (ТЛЦ), предоставляющий услуги складских помещений всех классов по мировым стандартам.

Алихан Смаилов отметил, что для дальнейшего развития ТЛЦ принято решение об увеличении его территории на 136 гектаров. В частности, это внесет существенный вклад в стабилизацию цен на социально-значимые продовольственные товары.

«Расширение центра позволит Шымкенту стать транспортно-логистическим хабом среди стран Центральной Азии. Это положительно скажется на развитии экономики страны в целом», - сказал Алихан Смаилов.

Далее Премьер-Министр ознакомился с деятельностью завода по переработке отходов свинцового производства для получения концентрата цветных металлов ТОО «Standard Steel KZ». На сегодняшний день предприятие способно выпускать свыше 4 600 тонн медно-серебряного концентрата в год. После завершения работ по второму этапу строительства завод сможет производить еще порядка 20 900 тонн оксида цинка ежегодно.

По словам главы Правительства, этот важный для региона и всего Казахстана проект реализуется с целью снижения экологических последствий от деятельности промышленных предприятий.

«Для его полноценной работы акимату города необходимо решить все вопросы, связанные с подведением производственной инфраструктуры. Опыт создания таких площадок в целях развития малого и среднего бизнеса необходимо учесть и другим регионам республики», - отметил он.

Алихан Смаилов также ознакомился с работой крупного фармацевтического предприятия АО «Химфарм», производящего более 130 видов лекарственных препаратов. Проект реализован за счет частных инвестиций. В 2023 году планируется вложить еще порядка $8,4 млн в развитие и модернизацию заводского научно-исследовательского центра.

Премьер-Министр подчеркнул, что Главой государства дано поручение увеличить долю отечественного производства в фармацевтической промышленности до 50% к 2025 году. В этой связи Правительство пересмотрит отдельные механизмы поддержки для стимулирования развития республиканского фармацевтического кластера.

«Это значительно сократит зависимость от импорта и обеспечит национальную лекарственную безопасность», - сказал Алихан Смаилов.

Следующим объектом в рабочей программе Премьер-Министра стало посещение нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», выпускающего различные виды бензина, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженный газ, мазут и другие нефтепродукты для внутреннего рынка.

В 2018 году предприятие прошло масштабную модернизацию и реконструкцию в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития. Это позволило внедрить на заводе международный опыт в области автоматизации и цифровизации, усовершенствовать производственные процессы, а также расширить ассортимент и качество выпускаемой продукции.

Алихан Смаилов отметил, что ежегодное потребление нефтепродуктов в стране, особенно в периоды полевых работ и отопительного сезона, увеличивается.

«В настоящее время с учетом растущих потребностей прорабатывается вопрос расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 9 миллионов тонн. Это позволит не только решить вопросы насыщения внутреннего рынка, но и обеспечит дополнительную занятость жителей города», - сказал он.

Премьер-Министр добавил, что сегодня Правительством ведется реформирование рынка горюче-смазочных материалов, в том числе перевод всех нефтеперерабатывающих заводов с процессингового на маркетинговый принцип работы.

«Это даст возможность заводам напрямую участвовать в едином процессе производства и распределения нефтепродуктов, исключая посредников», - подчеркнул Алихан Смаилов.

В Шымкенте глава Правительства также ознакомился с деятельностью завода по производству алюминиевых банок ТОО «QazALPack», способного выпускать порядка 500 млн единиц продукции в год.

Предприятие, получившее различные виды господдержки, включая кредитование по программе «Экономика простых вещей», было запущено в октябре 2022 года.

Премьер-Министр отметил, что завод является уникальным проектом на территории Центральной Азии, а рынок сбыта – емким и перспективным. По его словам, предприятию необходимо и дальше наращивать объемы производства.

Фото: primeminister.kz





