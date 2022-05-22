Швейцарские пейзажи, «мертвое» море и уникальные памятники ждут туристов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область – самый маленький и самый северный регион страны. Казалось бы, о каком туризме можно говорить в регионе, где лето длится не более трех месяцев. Тем не менее, местная Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в топ-10 приоритетных проектов республиканского значения и Госпрограмму развития туристской отрасли Казахстана на 2019-2025 годы. Помимо курортной зоны, в области есть интересные места, которые точно заслуживают внимания туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нашем материале мы собрали краткую информацию о том, что можно посмотреть и какие места посетить в Северо-Казахстанской области.

Имантауско-Шалкарская курортная зона, Айыртауский район

Особенность района - в природном ландшафте, который часто сравнивают со Швейцарией. Озера, леса с реликтовыми соснами, сопки и степные зоны. За годы пандемии число туристов здесь значительно возросло. Приезжают сюда не только из регионов Казахстана, но и соседней России. В областном акимате утверждают, что североказахстанские красоты по посещаемости обогнали знаменитую Зеренду.

В развитие инфраструктуры курортной зоны ежегодно вкладывают большие средства. На озерах Шалкар и Имантау уже организовали более 40 зон отдыха, две гостиницы – в селе Саумалколь. Отелей класса люкс здесь не найти, но туристы приезжают сюда, скорее, за спокойным отдыхом, в единении с природой. Вообще, Северо-Казахстанская область подойдет любителям познавательного экотуризма.

Основная часть баз отдыха работает в летний сезон. На территории практически всех зон есть домики, бани, беседки, спортивные площадки, на некоторых – батуты, пирсы для катамаранов и весельных лодок, сауна, бильярд, теннис. Цены разные. В зависимости от расположения базы отдыха, наличия условий, инфраструктуры, набора услуг. Минимальная стоимость – 3-4 тыс. с человека в сутки. Аренда домиков на большую компанию – от 23 тыс. тенге, коттеджей – от 70 тыс. тенге.

На озере Имантау находится зона отдыха, на территории которой функционирует пантолечебница. Гостям предлагают пантовые ванны, бочки, массаж, фитобочки. Пантолечебница работает круглый год. Стоимость – от 5 до 10 тыс. тенге в сутки с человека. Зимой и летом можно приехать в охотничий дом, который включает гостиничный комплекс, баню, кафе, магазин. Гостям зимой предлагают катание на снегоходах, лыжах. В перспективе местные власти планируют организовать отдых именно в круглогодичном режиме.

Можно приехать со своей палаткой или домиком на колесах. Мобильный туризм в регионе тоже приветствуют и выделили места для автокараванинга.

На сайте районного акимата есть информация о действующих зонах отдыха с контактными телефонами. Места желательно забронировать заранее.

Айыртауский район может похвастать большим количеством по-настоящему интересных памятников истории и культуры.

Чего только стоят загадочное археологическое поселение Ботай, историко-этнографический музей им. Ш.Уалиханова - усадьба Айганым, бабушки Шокана или мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров, ставший местом паломничества.

Любителям пеших прогулок понравятся туристские тропы по природным зонам. Длительность их - от несколько часов до суток в зависимости от выбранного маршрута.

Например, тропа «Ущелье «Буян» займет более трех часов. Пройти предстоит 7,5 км в обе стороны. Проходит тропа вдоль озера Имантау. Туристы останавливаются на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на озеро. Отсюда можно увидеть и небольшой островок в форме сердца, который в народе называют Казачьим. По легенде, в начале 19 века остров связывался с береговой зоной двумя косами и на нем проводился сход казаков. Покрыт он редким для этих мест кустарником можжевельника казацкого. К острову есть специальный турмаршрут на катере.

Маршрут «Горные сопки Имантау» рассчитан на сутки. Протяженность его – 7 км. Начинается от села Имантау, пролегает в юго-западном направлении по смешанному лесу. Затем подъём по восточному склону сопки Угловая, через бревенчатый переход тропа - к пещере Ракельского. Здесь оборудована смотровая площадка. Далее по южному склону - подъём на вершину сопки Котелок, по западному склону - спуск к ущелью Буян с кратковременным отдыхом. Обратный маршрут пройдет вдоль берега озера Имантау. Всего для туристов разработали 12 троп и маршрутов по Имантауско-Шалкорской курортной зоне. Каждый из них позволит насладиться первозданной природой Айыртауского района и ощутить особую атмосферу этого места. Базы отдыха тоже могут организовывать турмаршруты по желанию гостей.Озеро Минкесер, Мамлютский район В Мамлютском районе у села Минкесер расположено горько-соленое озеро с одноименным названием. Вода и грязи его считаются лечебными.

В 2020 году Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней выдал предварительное медицинское заключение, согласно которому залежи иловой сульфидной грязи обладают активным бальнеологическим действием, а вода - высокоминерализованная. Иными словами, Мертвое море в миниатюре.

Уникальное североказахстанское озеро только начали обустраивать. Местные предприниматели подвели электричество, организовали подвоз питьевой воды и технической воды. На территории установили мобильную баню, лежаки, шезлонги, беседку открытого типа, душевые и кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольную и волейбольную площадки, юрты, обустроили детскую игровую зону, предоставляют на временное пользование палатки, мангалы, вещмешки.

Архитектурные памятники, Петропавловск

Некогда купеческий город, Петропавловск может похвастать потрясающей красоты архитектурой 19 века. Расположены дома на местном Арбате - улице Конституции Казахстана. Ее, кстати, предлагают внести в книгу рекордов Гиннеса как самую протяженную пешеходную улицу. Сейчас в бывших купеческих особняках располагаются различные офисы, магазины, но облик сохранился. У каждого дома своя история и легенда. На исторические и архитектурные памятники в Петропавловске прикрепили таблички с QR-кодами. Всю информацию о местных достопримечательностях можно считать с помощью гаджета.

В двух купеческих домах расположились историко-краеведческий и музей изобразительных искусств. Увлекающихся историей наверняка заинтересует «Резиденция Абылай хана». Экспозиции в музеях заслуживают отдельного внимания. Познакомиться с ними можно совершенно бесплатно. Вход во все музеи свободный.

В самом северном городе страны находится уникальный Ботанический сад с вековой историей. За символическую плату увидеть здесь можно различные тропические растения, банановые и финиковые пальмы, лимонные деревья, папоротники и суккуленты, тисы и сакуру.

Рядом с оранжереей находится местный аквапарк - весьма популярный у жителей и гостей. Сюда приезжают даже из соседних регионов.

При Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева работает Центр астрофизических исследований. Здесь недавно возобновили экскурсии.

Есть в Петропавловске парк аттракционов, торгово-развлекательные комплексы с большими игровыми зонами для детей, театры, в том числе кукольный, кинотеатры, необыкновенной красоты храмы и мечети. За городом работают несколько зон отдыха. В одной из них гостей встречают милые хаски, экстремалам понравится веревочный парк – первый и пока единственный в регионе.

Остановиться в Петропавловске можно в гостиницах или снять квартиру у специализированных компаний. Суточное проживание составит от 7 тыс. тенге. Средний чек в кафе на одного – от 5-7 тыс. тенге. Есть заведения с более демократичными ценами, столовые с домашней кухней. Город небольшой, обойти его вдоль и поперек можно пешком.

Приехать в Северный Казахстан однозначно стоит. Практически в каждом из районов региона есть уникальные места. Туристическая индустрия в регионе начинает активно развиваться. All inclusive здесь не найти, но окунуться в чистейшие озера, насладиться роскошной природой и прикоснуться к истории можно в избытке.