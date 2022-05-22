Швейцарские пейзажи, «мертвое» море и уникальные памятники ждут туристов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область – самый маленький и самый северный регион страны. Казалось бы, о каком туризме можно говорить в регионе, где лето длится не более трех месяцев. Тем не менее, местная Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в топ-10 приоритетных проектов республиканского значения и Госпрограмму развития туристской отрасли Казахстана на 2019-2025 годы. Помимо курортной зоны, в области есть интересные места, которые точно заслуживают внимания туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В нашем материале мы собрали краткую информацию о том, что можно посмотреть и какие места посетить в Северо-Казахстанской области.
Имантауско-Шалкарская курортная зона, Айыртауский район
Особенность района - в природном ландшафте, который часто сравнивают со Швейцарией. Озера, леса с реликтовыми соснами, сопки и степные зоны. За годы пандемии число туристов здесь значительно возросло. Приезжают сюда не только из регионов Казахстана, но и соседней России. В областном акимате утверждают, что североказахстанские красоты по посещаемости обогнали знаменитую Зеренду.
Основная часть баз отдыха работает в летний сезон. На территории практически всех зон есть домики, бани, беседки, спортивные площадки, на некоторых – батуты, пирсы для катамаранов и весельных лодок, сауна, бильярд, теннис. Цены разные. В зависимости от расположения базы отдыха, наличия условий, инфраструктуры, набора услуг. Минимальная стоимость – 3-4 тыс. с человека в сутки. Аренда домиков на большую компанию – от 23 тыс. тенге, коттеджей – от 70 тыс. тенге.
Можно приехать со своей палаткой или домиком на колесах. Мобильный туризм в регионе тоже приветствуют и выделили места для автокараванинга.
На сайте районного акимата есть информация о действующих зонах отдыха с контактными телефонами. Места желательно забронировать заранее.
Любителям пеших прогулок понравятся туристские тропы по природным зонам. Длительность их - от несколько часов до суток в зависимости от выбранного маршрута.
Например, тропа «Ущелье «Буян» займет более трех часов. Пройти предстоит 7,5 км в обе стороны. Проходит тропа вдоль озера Имантау. Туристы останавливаются на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на озеро. Отсюда можно увидеть и небольшой островок в форме сердца, который в народе называют Казачьим. По легенде, в начале 19 века остров связывался с береговой зоной двумя косами и на нем проводился сход казаков. Покрыт он редким для этих мест кустарником можжевельника казацкого. К острову есть специальный турмаршрут на катере.
Маршрут «Горные сопки Имантау» рассчитан на сутки. Протяженность его – 7 км. Начинается от села Имантау, пролегает в юго-западном направлении по смешанному лесу. Затем подъём по восточному склону сопки Угловая, через бревенчатый переход тропа - к пещере Ракельского. Здесь оборудована смотровая площадка. Далее по южному склону - подъём на вершину сопки Котелок, по западному склону - спуск к ущелью Буян с кратковременным отдыхом. Обратный маршрут пройдет вдоль берега озера Имантау. Всего для туристов разработали 12 троп и маршрутов по Имантауско-Шалкорской курортной зоне. Каждый из них позволит насладиться первозданной природой Айыртауского района и ощутить особую атмосферу этого места. Базы отдыха тоже могут организовывать турмаршруты по желанию гостей.Озеро Минкесер, Мамлютский район В Мамлютском районе у села Минкесер расположено горько-соленое озеро с одноименным названием. Вода и грязи его считаются лечебными.
В 2020 году Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней выдал предварительное медицинское заключение, согласно которому залежи иловой сульфидной грязи обладают активным бальнеологическим действием, а вода - высокоминерализованная. Иными словами, Мертвое море в миниатюре.
Архитектурные памятники, Петропавловск
Некогда купеческий город, Петропавловск может похвастать потрясающей красоты архитектурой 19 века. Расположены дома на местном Арбате - улице Конституции Казахстана. Ее, кстати, предлагают внести в книгу рекордов Гиннеса как самую протяженную пешеходную улицу. Сейчас в бывших купеческих особняках располагаются различные офисы, магазины, но облик сохранился. У каждого дома своя история и легенда. На исторические и архитектурные памятники в Петропавловске прикрепили таблички с QR-кодами. Всю информацию о местных достопримечательностях можно считать с помощью гаджета.
В самом северном городе страны находится уникальный Ботанический сад с вековой историей. За символическую плату увидеть здесь можно различные тропические растения, банановые и финиковые пальмы, лимонные деревья, папоротники и суккуленты, тисы и сакуру.
Рядом с оранжереей находится местный аквапарк - весьма популярный у жителей и гостей. Сюда приезжают даже из соседних регионов.
При Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева работает Центр астрофизических исследований. Здесь недавно возобновили экскурсии.
Остановиться в Петропавловске можно в гостиницах или снять квартиру у специализированных компаний. Суточное проживание составит от 7 тыс. тенге. Средний чек в кафе на одного – от 5-7 тыс. тенге. Есть заведения с более демократичными ценами, столовые с домашней кухней. Город небольшой, обойти его вдоль и поперек можно пешком.
Приехать в Северный Казахстан однозначно стоит. Практически в каждом из районов региона есть уникальные места. Туристическая индустрия в регионе начинает активно развиваться. All inclusive здесь не найти, но окунуться в чистейшие озера, насладиться роскошной природой и прикоснуться к истории можно в избытке.