Швецию ждет «мрачная зима» - глава Минфина страны

СТОКГОЛЬМ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Экономика Швеции приближается к «мрачной зиме». Об этом заявила в понедельник министр финансов страны Элизабет Свантессон на пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Мы пока не знаем, насколько холодной и мрачной она будет», - сказала чиновник.

Правительство ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Швеции сократится на 0,4 % в следующем году, в то время как инфляция может достичь 5,9 %. Также ожидается рост безработицы.

«Важно, чтобы фискальная политика Швеции была хорошо сбалансирована как с точки зрения необходимости снижения высокой инфляции, так и с точки зрения управления экономическим спадом», - отметила Элизабет Свантессон.

Комментируя прогнозируемое снижение ВВП, она сказала, что Швеция, будучи небольшой страной, испытывает на себе воздействие экономик своих торговых партнеров. В качестве примера Элизабет Свантессон упомянула Германию, у которой «имеются большие проблемы».

«Высокий уровень безработицы является проблемой, и поскольку мы сейчас сталкиваемся с рецессией, еще больше людей останется вне рынка труда», - подчеркнула министр.

Прогнозы правительства в целом совпадают с теми, что были изложены в докладе Национального института экономических исследований в сентябре.

Согласно этому докладу, ожидается, что центральный банк Швеции повысит процентную ставку с 1,75 % в настоящее время до 2,3 % в 2023 году.

Потребители страны также настроены пессимистично в отношении предстоящего года. В сентябре показатель потребительского доверия упал до рекордного минимума в 49,7 пункта. Это значительно ниже 110 пунктов, зафиксированных летом 2021 года.

Среди розничных торговцев индекс доверия также снизился с 91,3 пункта в августе до 81,7 пункта в сентябре.

Правительство представит проект бюджета на следующей неделе.





Фото: www.halifaxcourier.co.uk



