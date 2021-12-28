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    Штрафы за нарушение кибербезопасности могут повысить в РК

    28 Декабря 2021, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируют рассмотреть вопрос повышения штрафов за нарушения в сфере информационной и кибербезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с указанными мероприятиями проводятся большая работа по государственному контролю. С начала года проведено 56 внеплановых проверок на предмет соблюдения законодательства РК в сфере информационной безопасности и информатизации. Привлечены к ответственности 30 должностных лиц, а также пять юридических лиц на общую сумму 2 млн 772 тысячи тенге. Это, конечно, суммы небольшие и, собственно, не совсем мы видим, что эта ответственность «сподвигает» людей активно менять ситуацию. Поэтому будем выходить с предложением о повышении штрафов по нарушению кибербезопасности», - рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек в ходе заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента.

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности также отметил вопрос ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности.

    «Продолжается работа по привлечению к административной ответственности за нарушение требований информбезопасности без выезда на место, то есть, к нам поступают - мы рассматриваем. На сегодня рассмотрено 49 административных дел. Привлечено к адмответственности 28 должностных лиц, одно юридическое лицо на общую сумму 2 млн 386 тысяч тенге», - сообщил Асхат Оразбек.

    «У нас большой блок работы начался по проверкам в области защиты персональных данных. В прошлом году Комитет по информационной безопасности получил статус уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных. Сейчас мы работу проводим», - прокомментировал вице-министр.

    Ранее сообщалось, что в казахстанском интернет-сегменте на сегодня зарегистрировано около 156 тысяч доменных имен, из которых 86,5 тысячи активны и доступны для пользователей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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