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    Штрафы не сравнить с нанесенным населению ущербом – Минэнерго об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

    11 Апреля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Температурный график на теплосетях в Экибастузе не соблюдался более 90 раз. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 ноября т.г. произошли многочисленные повреждения на тепловых сетях в Экибастузе. Температурный график не соблюдался 94 раза. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства было проведено расследование технологического нарушения, проведена внеплановая проверка в отношении ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» с вынесением административного наказания», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    Министр считает, что существующие меры штрафных санкций очень малы, по сравнению с нанесенными ущербом населению.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Павлодарская область Минэнерго РК Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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