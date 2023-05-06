Штрафы на более чем 1,6 млн тенге выписали браконьерам на Каспии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пограничными службами Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспии задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова.

В естественную среду обитания выпущено 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей. Наложено 1 647 375 тенге административных штрафов. Предотвращенный ущерб государству составил более 588 млн тенге.

Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.



