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    • Штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки будут в РК

    11 Августа 2022 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что в РК будут штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Как известно, в связи с отменой бумажных акцизных марок, с 1 января 2022 года табачные изделия маркируются исключительно средствами идентификации.

    В статью 283 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения в части замены термина «акцизные марки» на «средства идентификации», данные изменения вступили в силу с 13 июля 2022 года.

    Постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден конкретный перечень видов табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке (сигареты, сигариллы, сигары, стики, кальянный табак и т.д.).

    Согласно законодательству Республики Казахстан оборот табачных изделий возможен только при наличии средств идентификации.

    Также в Комитете государственных доходов напомнили, что теперь за отсутствие на всех видах табачных изделий цифровой маркировки (средств идентификации), органы государственных доходов будут привлекать к административной ответственности с конфискацией табачных изделий.

    Всего с начала года (по состоянию на 10 августа 2022 года) выявлено и изъято 22,5 млн пачек табачных изделий , ввезенных контрабандным путем на территорию Республики Казахстан для реализации.


    Фото: epha.org
    #Экономика #Минфин РК #Цифровой Казахстан #Общество #Налоги
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