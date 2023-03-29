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    Штрафовать за незаконные денежные сборы в школах предлагают в Кыргызстане

    29 Марта 2023, 17:50

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки Кыргызстана предлагает наказывать штрафами должностных лиц и родителей за нарушения или ограничение прав детей на получение образования и незаконный сбор денежных средств в школах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов КР.

    Согласно новым изменениям, предусматриваются следующие штрафы:

    - за нарушение или ограничение права на получение общедоступного и бесплатного образования - 150 расчетных показателей на физических лиц, должностных лиц (свыше 170$), 300 расчетных показателей на юридических лиц (свыше 340$);

    - за необоснованный отказ в приеме ребенка в дошкольной образовательной организации после его прихода в системе электронной очереди в дошкольных образовательных организациях - 175 расчетных показателей на физических лиц (свыше 200$), 200 расчетных показателей на должностных лиц (свыше 220$);

    - за необоснованный отказ в приеме ребенка достигшего школьного возраста 6-7 лет в общеобразовательной организации после его прихода на зачисление в первый класс в системе электронной записи в школу - 150 расчетных показателей на физических лиц (свыше 170$), 200 расчетных показателей на должностных лиц (свыше 220$);

    - за незаконный сбор денежных средств в общеобразовательных организациях (спонсорские взносы), направленные на финансовую поддержку общеобразовательных организаций, предлагается ввести взыскание в виде максимального размера штрафа.

    В настоящее время родители или законные представители за неисполнение обязанностей по получению ребенком основного общего образования несут административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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