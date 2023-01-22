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    Штраф за оскорбление госсимволов увеличили в Казахстане

    22 Января 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 3 тысячи МРП увеличили штраф за оскорбление государственных символов. В случае правонарушения гражданам придется заплатить 10 млн 350 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из значимых вопросов в сфере культуры - использование государственных символов и ведомственных наград. Министерством проделана работа по этому вопросу. В частности, состоялись два заседания республиканской комиссии по государственным символам. На заседании были обсуждены вопросы присуждения ведомственных наград, использования государственных символов», - сказал на заседании коллегии Минкультуры вице-министр Нуркиса Дауешов.

    Спикер напомнил, что в прошлом году были приняты несколько нормативно-правовых актов. Первый из них – были приняты правила о создании комиссии по вопросам государственных символов при акиматах областей и городов Астана, Алматы и Шымкент. Второй – учреждение ведомственной награды «Ахмет Байтурсынов».

    «В соответствии с поручением Главы государства были внесены изменения в статью 372 Уголовного кодекса РК «Надругательство над государственными символами». В результате размер штрафа за надругательство над государственными символами был увеличен до 3 тысячи МРП (раньше сумма штрафа составляла 2 тысячи МРП), а также привлечение к общественным работам на срок до 900 часов (в старой версии – до 600 часов», - добавил Нуркиса Дауешов.

    Вице-министр также отметил, что в прошлом году в рамках 30-летия государственных символов в стране были проведены около 500 различных мероприятий.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минкультуры Госсимволы РК
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