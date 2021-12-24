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    Штраф грозит алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах

    24 Декабря 2021, 14:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах, грозит штраф. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы сообщила главный специалист отдела контроля лифтового, газового и котельного оборудования Управления жилищной политики города Алматы Динара Жусанбекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По её словам, взрывы газовых баллонов в многоэтажках и частных домах имеют одну причину- несоблюдение правил хранения и пользования.

    «Мы регулярно проводим месячники по безопасности эксплуатации на объектах социальной инфраструктуры газового оборудования, котлов, баллонов и сосудов, работающих под давлением. К примеру, за 11 месяцев 2021 года было проверено более 70 рынков, 78 ТРЦ и свыше 1160 объектов общепита. Причем в 383 объектах общественного питания Алматы газовые баллоны использовались с нарушениями», - отметила спикер.

    Согласно действующему законодательству «О газе и газоснабжении» Управление жилищной политики проводит госконтроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей, а также бытовых баллонов.

    За прошлый год сотрудники УЖП провели 15 внеплановых проверок по использованию газовых баллонов в многоэтажках мегаполиса. По результатам к административной ответственности в виде штрафа более 48 тысяч тенге привлечены 5 жильцов.

    Напомним, что в Казахстане запрещено хранение и использование бытовых газовых баллонов в жилых многоквартирных домах более двух этажей.

    «Мы видим, что в Алматы несмотря на предпринимаемые меры по недопущению несчастных случаев, связанных с использованием газа, на объектах общепита и торговых рынках продолжается халатное отношение со стороны руководства и персонала. Это может привести к разрушениям зданий и сооружений, а также жертвам», - отметила главный специалист УЖП Алматы.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы ЖКХ Безопасность Общество МЧС
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