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      Акмолинская область

    Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана

    27 Января 2023, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается восточный ветер, порывы 18-23 м/с.

    На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    На севере Кызылординской области ожидается туман.

    На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода Жетысуская область
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