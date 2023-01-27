Штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается восточный ветер, порывы 18-23 м/с.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.



