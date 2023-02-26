Штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 февраля в восьми регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регонов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 18 м/с.

Днем на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.



