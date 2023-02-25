Штормовую погоду прогнозируют синоптики 26 февраля в девяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана 26 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Акмолиснкой облати ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Алматинскойобласти ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В городе Конаев е ночью ожидаются туман, гололед.

В городе Алматыночьюожидаются туман, гололед.

В горных, предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Уральск е ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Костана е ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на большей части области порывы 25 м/с. В городе Петропавловск еднем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



