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    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 26 февраля в девяти областях Казахстана

    25 Февраля 2023, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана 26 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В Акмолиснкой облати ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

    На юге, востоке, в горных районах Алматинскойобласти ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В городе Конаев е ночью ожидаются туман, гололед.

    В городе Алматыночьюожидаются туман, гололед.

    В горных, предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Уральск е ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Костана е ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на большей части области порывы 25 м/с. В городе Петропавловск еднем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

    На юге, в горных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода Жетысуская область
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