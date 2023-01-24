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    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана

    24 Января 2023, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе днем ожидается туман.

    Днем на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный на западе области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанскойобласти ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода
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