Штормовую погоду объявили синоптики в 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, юге, в центре Абайскойобласти ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидаются гололед, в центре и в горных, предгорных районах туман. Ветер западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

В городе Астане ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20, порывы 25 м/с.

На большей части Карагандинскойобласти ожидаются снег, низовая метель. В городе Караганде ожидаются снег, низовая метель.

На юге Павлодарскойобласти ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах порывы 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На большей части Улытаускойобласти ожидаются снег, низовая метель. В городе Жезказганеожидаются снег, низовая метель.

В городе Шымкенте временами ожидаются туман, гололед.



