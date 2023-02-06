Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана из-за тумана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, туман накроет 6 февраля три региона - Туркестанскую, Кызылординскую и Карагандинскую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.



