Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

    26 Мая 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, шквальный ветер, чрезвычайная пожарная опасность ожидается 27 мая в ряде регионов Казахстана, в Акмолинской области ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    27 мая ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    27 мая днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

    Днем на севере, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 27 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Шторм ожидается на большей части республики
    Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана
    Шторм ожидается в 14 регионах страны
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
    5 Лионель Месси покидает ПСЖ