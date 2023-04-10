Штормовое предупреждение объявлено в двух мегаполисах и еще 10 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди, грозы, заморозки ожидаются в 10 регионах Казахстана, а также в двух крупнейших городах страны - Шымкенте и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 апреля на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью 11 апреля в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, в горных районах - град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 11 апреля ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи 11 апреля ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области - ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

11 апреля утром и днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На юго-западе, севере Абайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с. В Семее 11 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на востоке, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 11 апреля ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 11 апреля на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем 11 апреля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

11 апреля ночью на северо-востоке, севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске 11 апреля ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине области - гроза, град. Ветер западный, северо-западный, в южной половине области порывы 17-22 м/с, при грозе временами 25 м/с. В Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве 11 апреля временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



