Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в двух мегаполисах и еще 10 областях Казахстана

    10 Апреля 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди, грозы, заморозки ожидаются в 10 регионах Казахстана, а также в двух крупнейших городах страны - Шымкенте и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    11 апреля на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Ночью 11 апреля в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, в горных районах - град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 11 апреля ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи 11 апреля ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области - ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    11 апреля утром и днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

    На юго-западе, севере Абайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с. В Семее 11 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

    Днем на востоке, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 11 апреля ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем 11 апреля на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем 11 апреля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    11 апреля ночью на северо-востоке, севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске 11 апреля ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

    На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине области - гроза, град. Ветер западный, северо-западный, в южной половине области порывы 17-22 м/с, при грозе временами 25 м/с. В Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве 11 апреля временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Регионы Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
    5 Лионель Месси покидает ПСЖ