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    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и трех областях Казахстана

    19 Марта 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 4 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    20 марта в Астане ночью и утром ожидается туман.

    Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

    Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 20 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Акмолинская область Жамбылская область Северо-Казахстанская область Казгидромет
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