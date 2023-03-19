Штормовое предупреждение объявлено в Астане и трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 4 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

20 марта в Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 20 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



