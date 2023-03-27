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    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и пяти областях Казахстана

    27 Марта 2023, 23:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 28 марта ночью и утром ожидается туман.

    На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью и утром порывы 25 м/с.

    На западе Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на северо-западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

    28 марта ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 8-13 тепла. 29 марта ночью на западе области, днем на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске 28 марта ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 8-10 тепла. 29 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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