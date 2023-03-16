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    Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

    16 Марта 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    В Астане 17 марта ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

    В Алматы временами ожидается туман.

    В Шымкенте ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.

    На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

    На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается временами пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

    Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 2-7 тепла. В Костанае днем ожидается температура воздуха 3-5 тепла.

    В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

    Днем на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на большей части области, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

    На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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