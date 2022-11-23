Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман. Днем на западе, юге области гололед. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед, В центре, на юге, востоке области ожидается туман. В городе Актобе ночью ожидается гололед.

В горных и предгорных районах Жетысускойобласти ожидаетсятуман. Ветер северо-восточный на северо-востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на большей части Костанайской области ожидается снег, на северо-западе области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь). Ночью на севере, западе, юге, днем на большей части метель. На севере, востоке области туман. Днем на юге области гололед. Ветер восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается сильный снег, метель. Ночью и утром туман. Ветер восточный днем порывы 18 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.



