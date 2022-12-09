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    Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

    9 Декабря 2022, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ветра и метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем10 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской областиожидается низовая метель. Ветер западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Петропавловскеднем ожидается низовая метель.

    В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер в районе Жаланашколя юго-восточный порывы 17-22 м/с.

    На юге, в горных и предгорных районахТуркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.

    В Шымкентеночью и утром ожидается туман.

    Ранее сообщалось, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег.
    Казгидромет Погода
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