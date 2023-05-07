Штормовое предупреждение объявили в десяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ряде областей Казахстана 8 мая объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

8 мая на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области, порывы 15 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

8-9 мая утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областиожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе днем ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области с порывами 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный днем, на горных перевалах области ветер с порывами 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 21:00 7 мая до 21:00 8 мая в Семее в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области с порывами 15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

С 21:00 7 мая до 21:00 8 мая в Усть-Каменогорске, Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.



