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    Штормовое предупреждение объявили в Астане и семи регионах Казахстана

    29 Марта 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    29 марта в Астане ночью и утром ожидается туман.

    В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    Утром и днем 29 марта на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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