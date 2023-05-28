Штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Шымкенте 29 мая днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-18 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. 29-31 мая на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

29 мая днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 36 градусов. На востоке области сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

29-30 мая днем в горах Жамбылской области ожидается гроза. 29-31 мая на севере области пыльная буря. 29-31 мая ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе 29-31 мая ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

29 мая в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем 29 мая на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

29 мая в конце дня на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 29 мая в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 29 мая ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 29 мая на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром 29 мая ожидается туман.

29 мая днем на севере, западе и юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 18 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 29 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 мая на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

29 мая на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Туркестане 29 мая днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.



