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    Штормовое предупреждение объявили в 12 регионах Казахстана и Астане

    19 Февраля 2023, 19:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 12 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели, тумана и ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    20 февраля на западе, севере Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области с порывами 15-20 м/с.

    На большей части Акмолинской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный на севере, востоке, юге области с порывами 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер южный утром и днем с порывами 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

    На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на юго-востоке области туман. Ветер южный на западе, севере области с порывами 15-20 м/с.

    На севере Мангистауской области ожидается гололед. На севере, западе, в центре области ожидается туман. В Актау ожидается туман.

    На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в центре области с порывами 15 м/с.

    В Астане временами будет низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный утром и днем с порывами 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный на горных перевалах с порывами 15-20 м/с.

    Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем на юго-западе области ожидается низовая метель, гололед. Ветер южный днем на юго-западе области с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель.

    На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью 20 февраля ожидается туман.

    На большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области низовая метель, туман. Днем на юге области гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области с порывами 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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