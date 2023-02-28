Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 11 регионах Казахстана 1 марта объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега и порывов ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем порывы 18 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный. Днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе временами ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, в центре области днем ожидаются порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается временами туман.

На большей части Акмолинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются дождь и снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

На юге Улытауской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В северной половине Павлодарской области ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20 м/с, на западе области порывы до 23 м/с. В Павлодаре ожидаются дождь и снег, гололед. Ветер юго-западный утром и днем 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



