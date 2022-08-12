Штормовое предупреждение объявили синопитики в 11 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем в южной половине Актюбинской области ожидается сильная жара 36-37 градусов.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 39 градусов. На востоке области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В городе

Атырау днем ожидается сильная жара 39 градусов.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Днем в горных районах области град. Ветер северо-западный на востоке области 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 40 градусов.

Ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный 9-14, при грозе порывы 18 м/с. В городе Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный 9-14, при грозе порывы 18 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловскеночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



