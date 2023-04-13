Штормовая погода ожидается в столице и 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди с переходом в снег, град, пыльная буря и штормовой ветер ожидаются 14 апреля в столице и 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

ВУлытауской областиожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 15-20, временами порывы 25 м/с. В Жезказгане 14 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

14 апреля ночью на юго-западе, северо-востоке днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем в северной половине области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске 14 апреля днем ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе, севере области - сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Ветер северо-восточный, 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, 14 апреля на севере области днем - до 2-7 тепла. В Костанаеожидаются осадки (дождь, с переходом в снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, 15-20, днем порывы 25 м/с.

14 апреля днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ночью на севере, в центре области, днем на большей части области - пыльная буря. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде14 апреля ожидается временами пыльная буря. Ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Актюбинской области 14 апреля днем на северо-западе области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23-28 м/с. В Актобе днем ожидаются сильные осадки (дождь в конце дня с переходом в снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

14 апреля днем на севереКарагандинской областиожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный в центре, на юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

14 апреля в конце дня на севере, западе Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 14 апреля ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане 14 апреля в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области порывы 25 м/с. В Актау 14 апреля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 14 - сутки 15 апреля на юго-западе, северо-востоке в горных районах области 15-20 м/с, 15 апреля порывы 23-28 м/с. В Таразе 15 апреля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем 14 - сутки 15 апреля, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ожидаются ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, на северо-западе области - гололед. 14-15 апреля на северо-западе области туман. Ветер северо-восточный, восточный, 14 апреля 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха 14 апреля днем до 0-5 тепла, на северо-западе области - 3 мороза.

В Акмолинской области 14 апреля ожидаются осадки, на северо-западе, юге области - сильные осадки (дождь с переходом в снег). 14-15 апреля на северо-западе, юго-востоке области - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 14 апреля днем до 2-7, на юге области 10 тепла.

В Астане 14 апреля ожидается дождь, в конце дня - сильный дождь с переходом в снег, конце гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью и днем до 5-7 мороза.

В Павлодарской области 14 апреля днем ожидается дождь, на северо-западе области ожидаются осадки (дождь, в конце дня с переходом в снег). Днем 14, сутки 15 апреля на северо-западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью до 5-10 мороза, днем до 0-5 мороза.



