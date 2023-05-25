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    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая

    25 Мая 2023, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 мая гроза, пыльная буря, сильный ветер ожидаются в ряде областей Казахстана. В шести регионах - чрезвычайная пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    26 мая днем на западе, сутки 27 мая на западе, юге, 28 мая в западной половине Атырауской области ожидается гроза. 26-27 мая на севере, востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, 26 мая на севере, востоке, юге, 27 мая на большей части, 28 мая на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с. 26-28 мая днем на большей части области - сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 26 мая ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    26 мая в восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    26-28 мая на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

    В Астане 26 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    26-27 мая в центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    26 мая в центре, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 26 мая утром и днем ожидается гроза.

    В горах Туркестанской области в пятницу ожидается гроза, на севере области - пыльная буря. Ветер восточный, на севере, в горных районах области - 15-20 м/с.

    26 мая в Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 26 мая ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный, порывы 15-20, днем 23-28 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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